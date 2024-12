João Wilson Damasceno será secretário da Cultura de Evandro

Foto: Divulgação/Instituto Mirante/Fernanda Siebra João Wilson Damasceno é diretor executivo do Instituto Mirante

Atual diretor executivo do Instituto Mirante de Cultura e Arte, o gestor cultural João Wilson Damasceno será indicado por Evandro Leitão (PT) como secretário da Cultura de Fortaleza. Atualmente, ele é responsável pela gestão de diversos equipamentos da Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará (Rece), em parecia com a Secult.

A informação foi confirmada por fontes próximas de Evandro e da Cultura. Presidido hoje por Tiago Santana, o Instituto Mirante é uma Organização Social que, em parceria com o Governo do Estado, faz a gestão de vários dos novos equipamentos de cultura do Ceará, como o Estação das Artes, o Museu da Imagem e do Som, a Pinacoteca do Ceará e o Centro Cultural do Cariri, entre outros.

Mapa Cultural do Ceará destaca longa trajetória na área de Damasceno, que produziu e ajudou a criar vários importantes festivais da cena cultural do Estado. Além da passagem pelo Mirante, o gestor também já foi Diretor de Ação Cultural do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e Superintendente de Artes e Economia Criativa do Instituto Dragão do Mar.