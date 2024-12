Lei cearense contra pulverização aérea é destaque no Parlamento Europeu

Foto: Reprodução/Transmissão Youtube/Parlamento Europeu Deputado Renato Roseno participou de evento no parlamento europeu

O deputado Renato Roseno (Psol) foi convidado especial em evento realizado nesta sexta-feira, 12, no Parlamento Europeu em Bruxelas. Em mesa redonda com integrantes da coalização de Partidos Verdes europeus, o deputado falou da experiência da Lei cearense Zé Maria do Tomé, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Estado.

Durante o evento, Renato Roseno chegou a criticar o atual projeto do Governo do Ceará em autorizar a pulverização aérea de veneno por meio de drones. Defendida inclusive pelo governador Elmano de Freitas (PT), a prática é proibida na União Europeia.

Aprovada em 2018, a lei cearense acabou virando um marco na regulamentação de agrotóxicos no Brasil. Na época, o projeto trouxe diversos estudos mostrando o impacto nocivo da pulverização aérea para comunidades residentes no entorno de áreas com despejo de veneno.

A fala integra a 2ª “Conferência por um Quadro Regulamentar Internacional para Pesticidas”. Intitulado "Pesticidas e Perspectivas Políticas", o painel de Roseno contou com participação de deputados da Alemanha, da França e de Luxemburgo, além de participação especial de um representante da Pesticide Action Network Asia Pacific, da Malásia.