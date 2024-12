"Não são os dados que a gente acredita que sejam os reais", diz Evandro sobre transição

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-12-2024: Evandro Leitão e Romeu Aldigueri na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) voltou a questionar confiabilidade de dados que sua equipe de transição vem recebendo da gestão José Sarto (PDT). Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 12, o petista destacou que informações recebidas não são condizentes com relatos frequentes de problemas na saúde veiculados na imprensa.

“Eu posso dizer que as informações que eu tenho da equipe de transição não são boas. Não são boas. Os dados não são os dados que a gente acredita que sejam os reais. Até porque vocês estão divulgando diariamente os problemas da Prefeitura”, diz o prefeito, que promete apresentar para a população relatório elaborado por sua equipe sobre a transição.

Questionado se acredita na ocorrência de um “desmonte” por parte da atual gestão, o prefeito eleito acabou “devolvendo” a pergunta para jornalistas. “O que você está achando da saúde de Fortaleza? Todos os dias a gente tem conhecimento de vocês de situações, de paralisações de servidores, de procedimentos cirúrgicos, ausência de insumos básicos, vocês mesmos da imprensa estão mostrando para a população a real situação”, afirma.

Evandro destaca, no entanto, que deverá tornar pública a “real” situação da máquina municipal assim que assumir o controle do município. “Agora, também iremos mostrar, com muita transparência, a real situação que nós iremos receber a Prefeitura”, diz.