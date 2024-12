Base de Evandro "trava" pauta de Sarto

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-11-2024: Evandro Leitão se encontra com Sarto no paço municipal para tratarem da transição. ( foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Projetos de lei enviados por José Sarto (PDT) à Câmara Municipal de Fortaleza enfrentam hoje dificuldades para serem efetivados antes do final da gestão do pedetista. O "embarreiramento" ocorre por estratégia da base do futuro prefeito eleito Evandro Leitão (PT), que quer deixar a análise de matérias que ofereçam impacto orçamentário para depois da posse do petista e da eleição de Léo Couto (PSB) para a presidência do Legislativo. Entre as matérias "travadas", está mensagem que indica Maria Eliani Diniz Dourado Arrais para cargo de conselheira da Acfor, agência reguladora da Prefeitura de Fortaleza. "Vetado" pela base de Evandro, o projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, sem chance de acordo para votação.

PPPs

Outros projetos dizem respeito a mudanças no Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas. Segundo "evandristas", duas matérias que tramitam em urgência teriam potencial de gerar "contas pesadas" para o petista.

Estratégia

Ambos os projetos, no entanto, acabaram "travados" após o futuro líder do governo, Bruno Mesquita (PSD), apresentar emendas pedindo prazo de 30 dias até a vigência das leis. Por conta das emendas, texto voltou para as comissões.

De olho

Um vereador ligado a Evandro diz ainda que o grupo vem fazendo um "pente fino" de olho em segurar outros projetos considerados delicados para a gestão. Na próxima semana, a Casa discutirá emendas ao Orçamento de 2025.

Ceia solidária

O Instituto Pensando Bem, organização que atua no Vila Velha, promove em 20 de dezembro a 7ª edição do Natal na Favela. Ação busca arrecadar recursos para a ceia de mais de 250 famílias. Doações no Instagram pensandobemof.

Vem aí

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou ontem projeto de lei que fixa em R$ 34,7 mil salários de deputados estaduais a partir de fevereiro do próximo ano. Valor segue 75% do valor recebido por deputados federais.

OS em alta

Outra lei sancionada ontem por Elmano inclui nova norma que permite a repetida prorrogação, feita de cinco em cinco anos, de contratos de gestão de equipamentos públicos com Organizações Sociais.

André Fernandes durante campanha das eleições municipais Crédito: Samuel Setubal

André tem nova punição

A 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza deferiu ontem nova representação contra a candidatura de André Fernandes (PL) e sua vice, Alcyvania Pinheiro (PL), na eleição deste ano. Desta vez, condenação ficou em R$ 50 mil por descumprimento de decisão.

R$ 50 mil

A condenação de Fernandes e da vice envolve "uso ostensivo" de camisetas com a expressão "Bloco do 22" por parte de militantes que estariam trabalhando em eventos do candidato na campanha do PL deste ano.

Cabe recurso

Em sua defesa, Fernandes alegou não existirem indícios de distribuição de camisas por parte da campanha. Neste sentido, ele destaca de livre manifestação de eleitores, que produziram o material sem relação com a campanha.

Horizontais_

Parque Iracema: Moradores do Parque Iracema relatam recorrentes quedas de energia desde a última terça-feira, 10. /// Os problemas são registrados em horários diversos, tanto de dia quanto de noite. /// Além dos transtornos há também a preocupação de danos materiais com equipamentos e eletrodomésticos.