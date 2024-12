"Estava sentindo falta do dia a dia da escola", diz Idilvan

Foto: Zeca Ribeiro DEPUTADO Idilvan Alencar comandará Educação em Fortaleza

Confirmado como secretário da Educação de Evandro Leitão (PT), o deputado Idilvan Alencar (PDT) avaliou positivamente a indicação como uma "volta às suas origens" com professores e alunos. Titular da Secretaria da Educação de 2007 a 2014, na gestão Cid Gomes (PSB), e de 2016 a 2018 na gestão Camilo Santana (PT), Idilvan aceitou o convite após a ex-governadora Izolda Cela (PDT) ser sondada para a área. "Estou há 17 anos na pauta da educação, os últimos seis como parlamentar. De repente eu voltar um pouco a essas origens, me aproximar do dia a dia da escola, acho que faz bem até para o meu futuro político inclusive. Porque eu há seis anos estou como deputado. Por mais que estivesse na pauta, estava sentindo falta do dia a dia da escola, dos professores", diz.

Sem pressa

Em conversa com a coluna, Idilvan Alencar evitou antecipar ações da gestão a partir de 1º janeiro. "Não vou me alvoroçar e dizer o que vou fazer, o prefeito é o Evandro e a gente tem que ter esse cuidado", destaca.

Desafios

O deputado e futuro secretário da Educação destaca, no entanto, que o município tem hoje diversos desafios no retor. Neste sentido, destaca questão das creches e da rede física do sistema municipal de ensino.

Relações

Idilvan possui amizade com Evandro desde 1994, tendo os dois sido aprovados no mesmo concurso para a Sefaz. Curiosamente, Idilvan é o autor da indicação de Dalila Saldanha, atual titular da Educação, na era Roberto Cláudio (PDT).

OAB Mulher

Alece realiza hoje, às 17h, sessão em homenagem ao Dia da Mulher Advogada. Na ocasião, será entregue título de cidadã cearense a Christiane Leitão, primeira mulher eleita para presidir a OAB-CE. Iniciativa de Juliana Lucena (PT).

Cobrança

Futuro líder de Evandro Leitão (PT) no Legislativo, o vereador Bruno Mesquita (PSD) denunciou neste fim de semana que a Prefeitura de Fortaleza está sem repassar verbas para entidades que tratam de crianças atípicas.

Mesquita

"Como as instituições não recebem desde agosto, encontra-se em risco a continuidade dos atendimentos (...) como futuro líder de governo, estou tratando pessoalmente com a equipe de transição. Não suficiente, acionarei o MP", diz.

Pontes questiona PSDB-CE

Ex-senador e ex-presidente do PSDB-CE, Luiz Pontes emitiu nota ontem questionando decisão do atual dirigente da sigla, Élcio Batista, de impor a desfiliação da médica Socorro Martins após ela ser indicada para a pasta da Saúde de Evandro Leitão.

"Extremado"

Segundo Pontes, decisão foi "medida unilateral" de Élcio, "sem que outras pessoas e instâncias do partido tenham sido ouvidas". Ele classifica ainda o ato como "extremado, desnecessário e prejudicial ao partido".

Tucanos

Emitida na última quarta-feira, nota assinada pela direção do PSDB Ceará sugeria que a saída da sigla teria partido da própria Socorro, que teria procurado a sigla e solicitado a desfiliação por "caráter pessoal".

Horizontais_

Entidades de arquitetos do Ceará se reuniram neste sábado antecipando comemorações do Dia do Arquiteto, celebrado em 15 de dezembro. /// A data é homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data em 1907. /// Na ocasião, grupo lembrou da urgência de novo concurso público para planejamento urbano de Fortaleza.