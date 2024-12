Elmano oficializa indicação de Onélia Santana como conselheira do TCE

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-12-2024: Sabatina de Onélia Santana, na Assembleia Legislativa do Ceará, para o TCE. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) oficializou indicação da Assembleia Legislativa e nomeou nesta segunda-feira, 16, a agora ex-secretária Onélia Santana (Proteção Social), esposa do ministro Camilo Santana (PT), para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

“O governador do Estado do Ceará, no exercício de suas atribuições constitucionais (...) resolve nomear a senhora Onélia Maria Moreira Leite de Santana para ocupar o cargo de conselheiro da Corte de Contas Estadual, com todos os direitos, prerrogativas e deveres a ele pertinentes, em estrita obediência à legislação vigente”, diz o decreto.

Instrumento oficializando a indicação da Assembleia foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 16. Nomeação ocorre após Onélia ser aprovada em sabatina realizada na semana passada pelo Legislativo, em sessão marcada por portas fechadas e tensões entre deputados de base e oposição.

Tendência é que Onélia assuma vaga no TCE já a partir desta quinta-feira, 19.