Júlio Brizzi: "A gente precisa criar ciclos positivos para jovens da periferia"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-10-2024: Julio Brizzi, vereador. Sessão na Câmara Municipal de Fortaleza (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Recém-indicado para assumir a Secretaria da Juventude no governo Evandro Leitão (PT), o vereador Júlio Brizzi (PT) disse nesta segunda-feira, 16, ter recebido “missão” do prefeito de buscar resultados práticos no índice de qualificação de jovens de Fortaleza. Neste sentido, ele ficará a frente de dois dos programas novos que nortearão a política para jovens da gestão, o “Ocupa Jovem” e o “Horizonte Digital”.

Em indicação misturando perfil técnico – Brizzi já atua há vários anos no setor e foi titular da pasta na gestão Roberto Cláudio (PDT) – e político – com indicação que passou também por articulações entre o PT do Estado e de Fortaleza –, o novo secretário destaca necessidade de priorização principalmente dos jovens da periferia.

“Em uma cidade como a nossa, de dois milhões e meio de habitantes, quase 700 mil jovens, a maioria está no cinturão que vem do Vicente Pinzón e, descendo por toda a periferia, vai até a outra ponta da cidade, na Barra do Ceará. É aí que estão esses 450 mil jovens. E onde é que está o pior IDH da cidade? É exatamente nesse entorno”, avalia.

“É exatamente onde estão os Cucas (Centros Urbanos de Cultura e Arte), por exemplo. A gente tem que olhar para esse jovem, não tem como a gente pegar e achar que o jovem não precise de esperança, de oportunidade. O jovem quer isso, é uma fase de transição da vida, e esse é o momento de qualificação, de oportunizar condições para o jovem poder encontrar sua paixão, suas vocações e seguir a contribuir com a cidade”, continua.

É neste contexto, destaca Brizzi, que se encaixam novos programas para Juventude propostos por Evandro durante a campanha. “Se o jovem estiver qualificado, ele vai trabalhar com o trabalho qualificado, ele vai montar o seu negócio, ele vai fazer pesquisa, ele vai ser um artista de qualidade, vai ser professor. Então a gente precisa criar ciclos positivos para esse jovem, para que ele possa ter confiança no poder público”, diz.