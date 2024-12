Projeto de agrotóxicos por drones tem críticas da base de Elmano e apoio do PL

Foto: Divulgação/Assessoria Larissa Gaspar Larissa Gaspar (PT) defendeu que projeto saia da pauta desta quinta-feira na Alece

Projeto de lei que libera a pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará pode ir à votação nesta quinta-feira, 19, na Alece. Apesar do apoio do governador Elmano de Freitas (PT) à medida, diversos parlamentares da base aliada do Abolição têm se manifestado contra a proposta, participando inclusive de protesto sobre o tema realizado ontem na Casa.

“Os drones pulverizadores de agrotóxicos despejam veneno sem controle, afetando trabalhadores rurais, comunidades, crianças e toda a natureza. Reafirmamos que é urgente barrar os projetos de lei que querem liberar essa prática no Ceará”, afirma a deputada Larissa Gaspar (PT), que defende a retirada do projeto da pauta desta quinta-feira.

Além de Larissa, participaram do ato contra a pulverização por drones os deputados Missias do MST (PT) e Renato Roseno (Psol), além dos vereadores Adriana Nossa Cara (Psol) e Gabriel Biologia (Psol). Segundo os parlamentares, nova norma busca “burlar” a lei estadual Zé Maria do Tomé, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará.

Aprovada em 2018 e com o próprio Elmano como um de seus coautores, a lei homenageia ambientalista assassinado em 2010 em Limoeiro do Norte após protestos contra a pulverização de agrotóxicos por aviões. Autor da lei original, Renato Roseno critica nova proposta e diz que apoio à proposta “rasga a própria história” do governador.

“Nosso lado na história é o lado da reforma agrária ecológica, da luta camponesa, da ciência e do meio ambiente. Do outro lado, temos o agronegócio poluidor e assassino, que se utiliza da violência e da mentira em sua sanha por lucro. Não há hesitação nessas horas”, diz Roseno, que destaca estudo recente da UFC apontando aumento significativo do risco de câncer em moradores de comunidades próximas de pontos de pulverização aérea.

Por outro lado, a proposta de pulverização de drones deve contar com votos favoráveis de adversários do governo na Assembleia, como as próprias bancadas do União Brasil e do PL. “Se é bom para o agronegócio e para o crescimento, eu apoio”, diz pastor Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL).