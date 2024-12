Narrador Galvão Bueno ganhará título de cidadão cearense

Foto: Reprodução/TV Globo Galvão Bueno está na Globo desde 1981

O governador Elmano de Freitas sancionou nesta quinta-feira, 19, lei que concede ao narrador esportivo Galvão Bueno o título de cidadão cearense. Agora é só a Alece marcar data para a entrega da homenagem.

Nascido no Rio de Janeiro, Bueno costuma ser presença frequente pelo Ceará. Em janeiro deste ano, o jornalista inclusive tirou férias no Estado, incluindo passeios pela praia de Flecheiras e visita à serra de Guaramiranga.

Falando nisso, outra sanção do governador inclui mais um aumento no número de homenagens que podem ser concedidas anualmente por deputados cearenses, que passou para 30. No início do ano, o limite era de 14. Ou seja, mais que dobrou.