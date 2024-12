Minirreforma entre Natal e Réveillon

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 13.12.24 Elmano de Freitas em entrevista ao O POVO - (FCO FONTENELE/O POVO)

O governador Elmano de Freitas (PT) deve anunciar entre o Natal e o Réveillon a lista completa da minirreforma estadual iniciada na última semana com a volta de Chagas Vieira para a Casa Civil. As mudanças, que tem como objetivo apressar o ritmo de entregas na reta final da gestão, vão abranger inclusive órgãos da área financeira do Estado. Está na "bolsa de apostas" inclusive mudança na Secretaria da Fazenda, pasta ocupada hoje por Fabrízio Gomes, e outros órgãos da área. O próprio atual secretário do Desenvolvimento Econômico, deputado Salmito Filho (PDT), já anunciou ter interesse em deixar a pasta e voltar à Assembleia Legislativa. Novas informações passam por conversas entre Elmano, Chagas e demais secretários e saem a partir do dia 26.

Reprise

Curiosamente, a janela de expectativa "natalina" dos anúncios lembra muito a indicação do secretariado de Elmano em 2022, com a maioria dos nomes sendo anunciados inclusive no mesmo intervalo de tempo.

Apostas

Diversos nomes são citados nas negociações para as mudanças, desde a ida do ex-Casa Civil Max Quintino para o Complexo Industrial e Portuário do Porto do Pecém quanto do deputado Eduardo Bismarck (PDT) ao Turismo.

Luta continua

Deputados críticos à nova lei que liberou a pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará afirmam que batalha contra a proposta não acabou com sanção realizada na última quinta-feira por Elmano de Freitas (PT).

Pressão

Segundo eles, grupo continuará buscando entidades e movimentos populares de olho em pressionar o governador e sua base aliada a revogarem a medida. A preço de hoje, tese parece bastante pouco provável.

PRD unido

Com três vereadores eleitos, nova bancada do PRD na Câmara Municipal de Fortaleza afirma que seguirá unida em votações do Legislativo e na postura que adotará com relação ao governo Evandro Leitão (PT).

Liderança

Quem informa a tese é Michel Lins, líder maior do PRD na Capital. Integram a bancada do partido também os vereadores Aguiar Toba e Chiquinho dos Carneiros. Até agora, sigla não fechou posição, mas tende a apoiar Evandro.

Foto: JÚLIO CAESAR O deputado federal José Guimarães segue reiterando sua pré-candidatura ao Senado Federal como prioridade do PT para 2026

Guimarães sem plano B

Com chances de deixar em breve a liderança do governo na Câmara dos Deputados, o cearense José Guimarães (PT) segue reiterando como prioridade do partido para 2026 sua pré-candidatura ao Senado Federal.

Discurso

Declarações neste sentido foram reiteradas por Guimarães em entrevista realizada na última semana à rádio O POVO CBN Cariri, com ele destacando a importância da disputa do Senado para o PT no plano nacional.

Fila anda

Saída de Guimarães da liderança do governo pode acontecer diante de rumores praticamente confirmados da saída de Paulo Pimenta (PT-RS) da Secretaria das Comunicações. Paulo é cotado para suceder Guimarães.

Horizontais_

A Associação Cearense dos Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (ACAD) lançou na última semana seu 1º Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Vendas, Logística e Distribuição. /// Curso ocorre via EAD pela Uniabad e traz formação especializada para trabalhadores do setor.