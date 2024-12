Gabriella renúncia na Alece; Simão é empossado e abre espaço para mãe em Orós

Foto: FÁBIO LIMA GABRIELLA Aguiar, vice- prefeita eleita, é coordenadora da equipe de Evandro na transição

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa realizou nesta sexta-feira, 27, sessão que oficializou a renúncia de Gabriella Aguiar (PSD), vice-prefeita eleita de Fortaleza, como deputada estadual. Com isso, foi empossado na vaga o suplente Simão Pedro (PSD).

Gabriella deixa a vaga para assumir o cargo ao lado de Evandro a partir de 1º de janeiro. Apesar de ter sido eleito na disputa deste ano para o cargo de prefeito de Orós, município do Centro-Sul cearense, Simão optou por continuar no cargo do Legislativo.

“Eu agradeço a vocês (eleitores de Orós), mas nós temos uma missão muito maior, que é permanecer aqui como deputado. Então eu fui empossado oficialmente, Deus nos deu essa oportunidade, e vou continuar contribuindo muito para o meu Orós, mas agora tendo a chance de contribuir também com outros municípios”, diz Simão em vídeo nas redes.

Com a posse na Alece, o deputado do PSD irá abrir vaga na Prefeitura de Orós para a própria mãe, Tereza Cristina Pequeno (PSB), que foi vice de sua chapa na eleição deste ano. Com isso, Simão terá vaga “garantida” na Alece por dois anos, enquanto sua mãe exercerá mandato pelo menos até o fim de 2028.

Na sessão da Mesa Diretora, Gabriella Aguiar agradeceu colegas pelo tempo de convivência na Casa, mas destacou ficar “satisfeita” por saber que abrirá vaga para o suplente no Legislativo. “Fico feliz e satisfeita em saber que esse local vai ser ocupado por um deputado com um trabalho muito claro, objetivo e que vai honrar essa vaga”, disse.