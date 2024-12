Sarto sanciona extinção de sete áreas verdes em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES O anúncio foi realizado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT)

O prefeito José Sarto (PDT) sancionou na última semana três leis complementares que extinguem uma série de áreas de proteção ambiental de Fortaleza. As matérias foram aprovadas no "apagar das luzes" da atual legislatura da Câmara Municipal - na última semana de votações - e atingem ao menos sete áreas verdes.

Uma das leis trata de área de cerca de 31,7 mil metros quadrados no entorno da Lagoa do Maricá, no bairro Luciano Cavalcante, que passou de Zona de Preservação Ambiental para Zona de Ocupação Moderada.

Já outros dois projetos "aglutinam" a extinção de três áreas de proteção cada, algumas delas no entorno do Parque Rachel de Queiroz, bairro São Gerardo, que passou de Zona de Recuperação Ambiental para Zona de Ocupação Preferencial 1.

Críticas

Projetos foram questionados por parte da bancada da esquerda, com Gabriel Biologia (Psol) apontando que novas construções nas áreas podem complicar cenário já ruim de alagamentos e perda de vida silvestre nas regiões.

Reta final

Outro questionamento é sobre o ritmo de votação das leis, incluídas extrapauta nas últimas sessões do ano. Puxadas pela base de Sarto, projetos tiveram apoio e inclusive emendas também de aliados de Evandro Leitão (PT).

Dúvidas

Em defesa dos projetos, autores afirmam que ações apenas "regularizam" situação das áreas, que já estariam ocupadas na prática por empreendimentos. Parece pouco para explicar tamanha pressa, mas é um argumento.

Transição

Como já era esperado, transição entre José Sarto e Evandro Leitão vive "escalada de ânimos" nas vésperas da transferência do cargo. Ontem, o petista acusou o atual prefeito de tentar "inviabilizar" sua gestão.

Diz e não diz

Sarto rebateu o pedetista, defendendo contratações feitas pela gestão nesta semana e alta de R$ 90 mi no subsídio dos ônibus. Não mencionou, no entanto, críticas de Evandro sobre "calote" de até R$ 400 mi em fornecedores.

Exportação

Manda-chuva da Infraestrutura nos governos Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT), o engenheiro Samuel Dias foi confirmado ontem como novo secretário da área em Eusébio, na segunda gestão Dr. Júnior (PRD).

Gabriella deixa Alece

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa realizou ontem sessão que oficializou a renúncia de Gabriella Aguiar (PSD), vice-prefeita eleita de Fortaleza, como deputada estadual. Com isso, foi empossado na vaga o suplente Simão Pedro (PSD).

Substituto

Gabriella deixa a vaga para assumir a vice a partir de 1º de janeiro. Apesar de ter sido eleito na disputa deste ano para o cargo de prefeito de Orós, no Centro-Sul cearense, Simão optou por continuar no cargo do Legislativo.

Em família

Com a posse na Alece, o deputado do PSD terá dois anos no Legislativo, mas irá abrir vaga na Prefeitura de Orós para a própria mãe, Tereza Cristina Pequeno (PSB), que foi vice de sua chapa na eleição deste ano.

Horizontais_

Simão se manifestou sobre a posse: "Eu agradeço a vocês (eleitores de Orós), mas nós temos uma missão muito maior, que é permanecer aqui como deputado. Então eu fui empossado oficialmente, e vou continuar contribuindo muito para o meu Orós, mas agora tendo a chance de contribuir com outros municípios".