Orçamento de Fortaleza prevê R$ 142,9 milhões de Taxa do Lixo

Prevista para ser extinta pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT) logo nos primeiros dias de mandato, a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos (TMRSU) - popularmente conhecida como Taxa do Lixo - tem previsão de arrecadação de pelo menos R$ 142,9 milhões em 2025. A informação consta na Lei Orçamentária Anual (LOA) de Fortaleza para o próximo ano, sancionada na última sexta-feira, 27, pelo prefeito José Sarto (PDT). Com isso, a Taxa do Lixo funciona hoje como um dos principais instrumentos de arrecadação da máquina municipal, correspondendo a cerca de 20% da previsão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A extinção da taxa, no entanto, foi uma das principais promessas de campanha do petista - e de diversos adversários - na eleição.

Antecessor

O prefeito José Sarto, no entanto, demonstra "ceticismo" com a promessa de Evandro. Em diversas falas durante a campanha e até em entrevistas posteriores, o pedetista reforçou que a extinção da taxa seria "inviável".

Ceticismo

"Eu quero é ver", chegou a brincar o prefeito sobre as promessas. Tese dele era de que a cobrança segue imposição da novo Marco Legal do Saneamento Básico. Petistas dizem que justificativa é "conversa fiada".

Em caixa

O Orçamento de 2025 foi fixado em R$ 14,7 bilhões. Evandro promete convocar vereadores ainda em janeiro para votar a extinção da cobrança. Projeto deve ser acompanhado por eventuais mudanças na máquina municipal.

Ivo na PGM

Prefeito de Sobral até o final deste ano, Ivo Gomes (PSB) confirmou neste fim de semana que não pretende seguir atuando na política do município, retornando ao cargo de origem na Procuradoria Geral do Município (PGM).

Planos

A mesma tese já havia sido antecipada pela coluna em janeiro deste ano. Naquela época, no entanto, Ivo falava também em, além de voltar a atuar como servidor público, em abrir uma pousada em Jijoca de Jericoacoara.

Alternância

Na eleição deste ano, Ivo Gomes apoiou a candidatura da ex-governadora Izolda Cela (PSB) no município. A ex-secretária executiva do MEC, no entanto, acabou derrotada pelo opositor Oscar Rodrigues (União).

Massapê tem transição animada

Recém-eleito em Massapê, Ozires Pontes (PSDB), disse "com preocupação" não ter recebido dados da antecessora, Aline Albuquerque (Republicanos). Pelo visto, sucessões vêm sendo problemáticas em todo o Estado.

Ao vivo

Ocupando cargo de secretário dos Esportes de Fortaleza até este ano, Ozires disse que irá suspender vale-combustíveis da Prefeitura e prometeu transmissão ao vivo para avaliar publicamente as contas do município.

Trumpista

Ponto curioso, no entanto, foi o boné escolhido pelo prefeito eleito para os últimos anúncios: vermelho e com a frase "Make America Great Again", usado por apoiadores de Donald Trump. Trumpismo chegou em Massapê?

Horizontais_

O prefeito eleito Evandro Leitão anuncia hoje o restante de seu secretariado em Fortaleza. /// Estão em aberto hoje posições de várias secretarias de peso da gestão, como as pastas de Finanças, Proteção Social e das 12 Regionais. /// Cotados envolvem até George Lima (Solidariedade), candidato derrotado na eleição.