2024 consolida "trinca" com PT, PSB e PSD no poder do Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Ministro da Educação Camilo Santana

O ano de 2024 consolidou de vez o PT, o PSB e o PSD como principais partidos do poder no Ceará. Com resultados eleitorais expressivos e espaços reforçados nos governos Elmano de Freitas (PT) - recém reformulado no fim deste ano - e Evandro Leitão (PT) - prestes a assumir em janeiro -, as siglas de Camilo Santana (PT), Cid Gomes (PSB) e Domingos Filho (PSD) deixaram claro para aliados que o processo de definições da base aliada em 2026 dificilmente passará longe desta "trinca" de partidos. Parece pouco provável, portanto, que prosperem teses de candidaturas ao Governo do Estado ou ao Senado Federal que não passem por essas três legendas. Pelo menos para quem deseja buscar estes espaços pela via do governismo cearense, é claro.

Inimigo do...

Por outro lado, a oposição cearense também promete capítulos interessantes para os próximos anos, com o surgimento da improvável aliança entre André Fernandes (PL), Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (União).

...meu inimigo

Apesar de o polo bolsonarista da aliança ainda seguir afastado das articulações locais, Wagner e RC já vêm estreitando laços desde o resultado das eleições. Até almoço conjunto entre os dois já foi registrado.

Patrimônio

Agentes da Agefis flagraram ontem ação de demolição do Bangalô Aristides Capibaribe, casarão histórico na Jacarecanga. Imóvel está incluído em lei que reconhece interesse público na região. Parte da estrutura foi danificada.

Réveillon

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza) manda avisar: comércio do Centro nesta terça-feira, 31, só até às 17h. Em 1º de janeiro, lojas estarão fechadas. Atividades retornam ao normal no dia seguinte.

Sem mudança

Deputados que integrarão a gestão Elmano de Freitas (PT) deverão ser nomeados para espaços no Governo do Estado apenas no início do próximo ano. Todos seguem, portanto, no exercício de suas funções parlamentares regulares.

Congresso

Por conta disso, deputados como Eduardo Bismarck (PDT), que foi indicado para a Secretaria do Turismo, segue atuando em discussões do Congresso Nacional sobre destinação de emendas de bancada para 2025.

PL de fora da Mesa

Candidato único à presidência da Câmara Municipal, o vereador Léo Couto (PSB) divulgou ontem composição da chapa da Mesa Diretora da Casa a partir de fevereiro de 2025. Apesar de ter cinco vereadores eleitos, PL não terá espaço no órgão.

Sem acordo

O "esvaziamento" do PL ocorre após o líder maior da sigla em Fortaleza, André Fernandes, vetar qualquer tipo de acordo com a base do PT. O deputado, no entanto, não construiu qualquer alternativa para os correligionários.

Esvaziado

Por conta do impasse, o partido de Jair Bolsonaro acabará esvaziado na Casa. Situação incomodou outros integrantes da oposição, que queriam "usar" a força do PL para garantir espaços no cotidiano do Legislativo.

Horizontais_

A coluna agradece a todos que nos acompanharam neste animado 2024, reforçando também desejos de feliz ano novo aos leitores. /// Não deixamos de lamentar, no entanto, retrocessos ambientais registrados no fim deste ano, como extinção de áreas verdes em Fortaleza. /// Nos reencontramos por aqui em 2025.