Agefis embarga tentativa de demolição do Bangalô Aristides Capibaribe, na Jacarecanga

Foto: Fernanda Barros/O POVO Tentativa de demolição foi flagrada pela Agefis

Agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) flagraram na tarde desta segunda-feira, 30, uma tentativa de demolição do Bangalô Aristides Capibaribe, casarão histórico da Jacarecanga. O embargo ocorreu com presença da Guarda Municipal, uma vez que pessoas envolvidas na obra dificultaram o acesso de agentes ao local.

Apesar de ter tido processo de tombamento definitivo arquivado neste ano pela Procuradoria Geral do Município (PGM), o casarão está hoje incluído em lei que reconhece interesse público na região. Além disso, o imóvel também já possui processo de tombamento provisório reconhecido pela Prefeitura de Fortaleza.



No momento do flagrante da Agefis, trabalhadores da obra já haviam conseguido promover uma série de prejuízos à estrutura do imóvel, incluindo ao telhado principal da edificação.