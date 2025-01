Extinção da Taxa do Lixo é "ato um" de Evandro

O prefeito Evandro Leitão (PT) realiza hoje, às 9h30min, ato no Paço Municipal onde fará entrega ao presidente da Câmara Municipal, Léo Couto (PSB), de mensagem que propõe a extinção da Taxa do Lixo de Fortaleza. Revelada no discurso de posse de Evandro, a matéria será também o primeiro ato administrativo do prefeito após tomar posse no cargo. "Ratifico assim compromisso junto aos fortalezenses durante o período eleitoral", diz o prefeito, que defende votação da matéria na "forma mais urgente a legislação e que o Regimento Interno da Câmara Municipal permitam". A análise do Legislativo foi confirmada ontem também pelo próprio Léo Couto, que promete convocação de sessão extraordinária e tramitação da proposta já nos próximos dez dias.

"Imoral"

"O povo não ia querer que fosse diferente hoje (...) vamos revogar essa Taxa do Lixo, que, na época eu já dizia muito, é ilegal, imoral, e que o povo de Fortaleza não merecia", disse ainda Léo Couto em entrevista coletiva.

Mesa Diretora

Eleito ontem para a presidência da Câmara Municipal, Couto também destacou metas da própria gestão na Casa, prometendo foco em aproximação com a população, capacitação e sustentabilidade em ações do Legislativo.

Chuvas

Empossado ontem por Evandro, o novo assessor especial de Assuntos Comunitários, André Barbosa, destacou como "prioridade zero" ações da Prefeitura para evitar impactos da época das chuvas em Fortaleza.

Atraso

"Ações que deveriam sido feitas há pelo menos três meses atrás não foram feitas, e nós vamos ter que fazer tudo ao mesmo tempo", diz Barbosa, sugerindo descumprimento de trabalhos na área pela gestão José Sarto (PDT).

Oposição?

Com posse de Márcio Martins (União) na Regional 10, fica cada vez menor o "terreno" de Capitão Wagner (União) dentro do União Brasil. Articulação de indicação do vereador não passou pelo candidato da sigla na Capital.

Ou base?

Grande surpresa, posse de Martins abre vaga no Legislativo para posse do suplente Renê Pessoa (União), neto do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União). Ou seja, peixes grandes do partido parecem "fechados" com o PT.

Elmano se reúne com imprensa

O governador Elmano de Freitas (PT) pretende fazer, a partir deste ano, encontros periódicos com profissionais da imprensa no Ceará. Eventos começam já em janeiro e contarão com participação do secretário Chagas Vieira (Casa Civil).

2025

O primeiro encontro deve ser realizado até o fim do mês no Palácio da Abolição e deve contar com uma apresentação feita pelo governador das principais ações do Governo do Estado e suas metas para o ano de 2025.

Agenda

Segundo a assessoria de imprensa do Abolição, ideia é estreitar relação do governo Elmano com a imprensa. Encontros com profissionais de imprensa devem ser realizados também em municípios do Interior do Estado.

Horizontais_

Alçado novamente ao Legislativo após a eleição de Oscar Rodrigues (União) como prefeito de Sobral, Heitor Férrer (União) foi efetivado ontem no cargo de deputado estadual. /// A Companhia Docas do Ceará lançou edital para contratação de serviço de expansão do videomonitoramento. Informações no site do órgão.