Evandro leva ex-diretor do Ceará Sporting Club para a AMC

O prefeito Evandro Leitão (PT) confirmou agora há pouco mais uma leva de titulares de órgãos do segundo escalão da Prefeitura de Fortaleza, como dirigentes da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Entre os nomes, chama também a indicação de Luiz Sérgio Menezes da Costa para a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Administrador de empresas por formação, com graduação e mestrado, Sérgio Costa também foi diretor do Departamento de Finanças da Alece.

Ponto mais curioso do currículo dele, no entanto, é participação da Diretoria Financeira do Ceará Sporting Club na época em que Evandro Leitão era presidente do clube. Muito ligados nesta época, Costa foi inclusive indicado por Evandro para o Comitê Gestor do clube e da Federação Cearense de Futebol.