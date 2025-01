Lei do Ceará de pulverização por drones ganha "Troféu Veneno 2024"

Foto: Reprodução / Designed by Freepik Aprovado e sancionado projeto que prevê pulverização com uso de drones tem gerado críticas no Ceará

Recentemente sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT), lei do Ceará que permite a pulverização de agrotóxicos por drones foi vencedora do “Troféu Veneno 2024”, concedido anualmente pela Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida.

"2024 foi marcado por decisões e ações que representaram um grande retrocesso para o Meio Ambiente", diz a campanha, que existe desde 2011 e reúne diversas entidades da sociedade civil contra o aumento do uso de agrotóxicos em plantações brasileiras.

"Em 2024, o Ceará, único estado a proibir a pulverização aérea de agrotóxicos, aprovou o uso de drones para espalhar veneno. A decisão contou com o aval do governador Elmano de Freitas, liberando ainda mais riscos para saúde e meio ambiente", diz texto do “prêmio”.

Além da lei cearense, foram destaques também a exclusão dos agrotóxicos do Imposto Seletivo da Reforma Tributária, assim como a aprovação de mais de 500 registros para novos agrotóxicos no Brasil. "Produtos que adoecem, contaminam e ainda ganham subsídio do governo. Está certo isso?", questiona o movimento.