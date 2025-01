Paço Municipal será "ponto de apoio" da gestão, diz Evandro

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-01-2024: Prefeito Evandro Leitão junto com sua Vice Gabriella Aguiar, o Presidente da Câmara Léo Couto e alguns vereadores de apoio no Paço Municiapal envia projeto para acabar com Taxa do Lixo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Após evento no Paço Municipal de apresentação da mensagem que extingue a Taxa do Lixo, o prefeito Evandro Leitão (PT) fez “giro” por equipamentos da gestão ligados à saúde, como o Instituto José Frota (IJF) e a própria Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Na ocasião, o prefeito destacou que ideia da administração é “estar na rua” o máximo possível, utilizando o Paço Municipal mais como um “ponto de apoio”. Pela manhã, Evandro empossou a médica Riane Azevedo como superintendente do IJF.

Além da passagem pelo hospital e pela SMS, o prefeito também se reuniu nesta quinta-feira com integrantes da Mesa Diretora da Câmara e com parte do secretariado mais voltada para a área de Finanças. No discurso de posse feito ontem, Evandro disse querer extinguir a Taxa do Lixo da forma “mais urgente” que a legislação vigente permitir.