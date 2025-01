Posse de vereadores tem gritos de "Bolsonaro 2026" e "Bolsonaro na cadeia"

Foto: Reprodução/YouTube Bella Carmelo foi a primeira a fazer manifestação em referência a Bolsonaro

A Câmara Municipal de Fortaleza realizou nesta quarta-feira, 1º, cerimônia de posse dos novos vereadores eleitos na disputa de 2024. O evento, que contou com presença também do prefeito Evandro Leitão (PT), teve momentos também refletindo o atual contexto de polarização entre PT e PL na política nacional.

Quem primeiro puxou o tema foi Bella Carmelo (PL), esposa do deputado Carmelo Neto (PL). Em discurso de juramento que integra a posse formal dos parlamentares, a vereadora quebrou o protocolo e gritou “por Deus, pátria, família, liberdade, e é Bolsonaro 2026”, em referência a um possível retorno de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência.

A “réplica” ficou por conta de Mari Lacerda (PT), que completou seu juramento de posse com a frase “sem anistia para golpistas, Bolsonaro na cadeia”. Ambas as frases foram seguidas por aplausos de parte da plateia presente no Legislativo municipal.



Tanto Bella Carmelo quanto Mari Lacerda são vereadoras de primeiro mandato.