Evandro diz ter "herdado" rombo de até R$ 2 bi da gestão Sarto

Foto: Samuel Setubal Prefeito Evandro Leitão

O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou ontem que dívida pública de Fortaleza "herdada" da gestão José Sarto (PDT) pode chegar a R$ 2 bilhões. A informação, divulgada ontem pelo petista, envolve operações de crédito e despesas relacionadas a pagamentos de fornecedores, cooperativas e outros serviços com dívidas acumuladas para a atual gestão.

A denúncia, que vai de encontro ao quer era afirmado pela gestão do PDT antes da transição, ainda será completamente fechada pela equipe de Finanças do novo governo, que deve divulgar dados finais sobre o assunto até o dia 10 de janeiro. Em nota prévia, o ex-prefeito José Sarto rejeitou tese do sucessor, e disse que ainda irá se manifestar de forma mais completa sobre o caso. Tendência é que o caso vá parar na Justiça.

Surpresa

Evandro Leitão publicou ontem a nomeação de diversos secretários e dirigentes de órgãos. Um dado curioso foi indicação de Eneylândia Rabelo para o Procon. Expectativa era de indicação do vereador Wellington Sabóia (Podemos).

Migração

Deputados estaduais do PDT que possuem carta de anuência para deixar o partido devem se filiar ao PSB no próximo dia 3 de fevereiro. A questão segue acordo entre os parlamentares e o senador Cid Gomes (PSB).

Blocão

Ao todo, deixarão o pedetismo 14 deputados estaduais – entre efetivos e suplentes. Ainda não se sabe, no entanto, se todos os parlamentares seguirão "em bloco" para a nova sigla de Cid, ou se alguns se "perderão" pelo caminho.

Fila anda

Recém-empossados, cinco vereadores de Fortaleza entraram com pedidos de licença para assumir pastas do governo Evandro Leitão (PT). As licenças promovem o famoso movimento de "fila" com convocação de suplentes.

Secretários

Já estão licenciados: Júlio Brizzi (PT), que irá para a pasta da Juventude, Bá (PSB), Regional 8, Márcio Martins (União), Regional 10, Apollo Vicz (PSD), Proteção Animal, e Eudes Bringel (Chefia de Gabinete).

Suplentes

Assumem, respectivamente, Dr. Vicente (PT), Luiz Sérgio (PSB), Renê Pessoa (União), Estrela Barros (PSD) e Tony Brito (PSD). Vale lembrar que Erich Douglas (PSD) também deixará a Casa para assumir a Proteção Animal do Estado.

Foto: Samuel Setubal Vereador Leo Couto (PSB)

Léo: Comissões saem até segunda

Presidente da Câmara Municipal, Léo Couto (PSB), definirá até a próxima segunda-feira, 6, integrantes das comissões de Constituição e Justiça e Orçamento do Legislativo. Com isso, Casa poderá convocar sessão para extinguir a Taxa do Lixo.

De devolução...

Já se acumulam na Câmara Municipal pedidos que tentam de alguma forma "reverter" pagamentos da Taxa do Lixo em Fortaleza. Há, por exemplo, projeto de Bella Carmello (PL) prevendo a devolução de valores já pagos.

...a Anistia

Outros projetos, de autoria de Marcelo Lemos (Avante), buscam "anistiar" ou pelo menos criar um programa de "refinanciamento" de débitos referentes à cobrança. Taxa tem dias contados no Legislativo municipal.

Horizontais

Dívida apontada por Evandro Leitão como herança da gestão Sarto é para ser paga ainda este ano. /// A informação foi em coletiva de imprensa, nesta sexta, 3, na primeira reunião de secretariado. /// Prefeito Naumi Amorim (PSD) disse, nesta sexta, 3, que a dívida de Caucaia chega a quase R$ 700 milhões. Por enquanto.