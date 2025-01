Secretários entregam "raio X" para Evandro

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-01-2024: Primeira reunião do Secretariado do Prefeito Evandro Leitão e da Vice Gabriella Aguiar no Paço municipal. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

S ecretários e gestores de autarquias do governo Evandro Leitão (PT) irão apresentar, até esta quarta-feira, 8, um "raio-X" de seus órgãos ao novo prefeito de Fortaleza. O diagnóstico, uma das primeiras missões conferidas por Evandro à equipe, ajudará a compor relatório final da transição que será apresentado pela gestão até 10 de janeiro. Segundo dirigentes ouvidos pela coluna, fase atual dos trabalhos está na "escuta" e apuração interna junto a técnicos da administração. Na semana passada, o petista revelou ter recebido "rombo" de até R$ 2 bilhões nas contas públicas em decorrência de dívidas herdadas do governo José Sarto (PDT). O antecessor, por sua vez, tem negado acusações do petista e diz que ainda apresentará defesa completa sobre o caso.

Fim de semana

Primeiro fim de semana de Evandro prefeito teve "giro" por cinco bairros de Fortaleza, incluindo visita à avenida Heráclito Graça. Prometida pela gestão Sarto para antes da quadra chuvosa, obra da via ainda não foi concluída.

Apps

O prefeito ainda se reuniu com representantes de entregadores por aplicativos, prometendo inauguração de pontos de apoio para a categoria e reunião com a AMC para avaliar "alternativa" a multas por viseira levantada.

Multa e AMC

A extinção deste tipo de multa foi promessa de campanha de André Fernandes (PL) na eleição de 2024. Apesar de afirmar que a proposta era uma "mentira" pois o caso teria competência federal, Evandro prometeu debater o tema.

"Alternativa"

"Quem falou para vocês que iria acabar com multa estava mentindo. Não é verdade, porque isso é legislação federal (...) o que podemos fazer é ter um diálogo com a AMC e procurar alguma alternativa", disse o prefeito.

Dirceu no Ceará

De passagem pelo Ceará, o ex-ministro José Dirceu (PT) ministra hoje, às 18h, a palestra "Os desafios do governo Lula em 2025". Evento na sede estadual do PT no Ceará, na Avenida da Universidade.

Saldão

A CDL manda avisar: Fortaleza terá período de liquidações durante todas as primeiras semanas de janeiro. Hora de ficar de olho em ofertas no setor varejista, sobretudo em eletrodomésticos, roupas, calçados e relógios.

Léo apresenta comissões hoje

O novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Léo Couto (PSB), deve apresentar hoje composição das comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento da Casa. Ação foi prometida na posse de 1º de janeiro.

Taxa do Lixo

Com a composição desses dois grupos definida, o Legislativo já poderá ser oficialmente convocado para analisar mensagem apresentada por Evandro Leitão que propõe a extinção da Taxa do Lixo de Fortaleza.

Tramitação

A expectativa de Léo Couto é de que a mensagem seja votada ainda na primeira quinzena deste mês. A ação, no entanto, ainda depende da definição de comissões e de uma série de prazos do rito legislativo.

Horizontais_

Ex-gestores ligados ao patrimônio em Fortaleza pedem empenho da Prefeitura contra demolição do Bangalô Aristides Capibaribe, na Jacarecanga. /// Tentativa de demolição do casarão foi impedida pela Agefis no final do ano passado. /// Eles lembram que tombamento provisório do imóvel já garante proteção à área.