Como Evandro vai "bancar" fim da Taxa do Lixo

Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza Limpeza pública em Fortaleza

.

Novo presidente da Câmara Municipal, Léo Couto (PSB) convocou ontem sessão legislativa extraordinária que irá votar a extinção da Taxa do Lixo de Fortaleza. Segundo convocação emitida aos vereadores, os dias de trabalho ocorrerão entre 9 de 17 de janeiro, com sessões começando às 9h.

Na mensagem enviada ao Legislativo, o prefeito Evandro Leitão (PT) afirma que a taxa "impacta desproporcionalmente os cidadãos", podendo ser extinta "sem comprometer a viabilidade financeira do sistema" de coleta de lixo de Fortaleza.

Neste sentido, o prefeito elenca seis maneiras de financiar o serviço de maneira "mais justa e sustentável", que vão desde a adoção de parcerias público-privadas (PPPs) ao uso de receitas da comercialização de materiais recicláveis.

Outras fontes

O prefeito elenca inclusive dispositivo mais genérico, autorizando uso de "outras fontes permitidas por lei, que assegurem a viabilidade econômico-financeira sem comprometer a capacidade contributiva dos munícipes".

Bem diferente

Na eleição, o ex-prefeito José Sarto (PDT) adotava discurso mais rígido, afirmando que a taxa era obrigação do marco legal do saneamento e não poderia ser extinta. Caso a nova lei vingue, ficará claro quem tinha razão no debate.

Mão amiga

Um dos outros itens da mensagem fala especificamente de "subvenções governamentais", citando transferências financeiras da União e do Estado. A conta, portanto, pode ser até "compartilhada" com gestões aliadas do PT.

Sem cashback

Por fim, a mensagem destaca que a extinção da Taxa do Lixo "não gera direito à restituição dos valores" já recolhidos pela cobrança. Na Câmara, já tramitam diversas propostas de vereadores neste sentido.

Tradição

Tradicional destino alternativo em meio ao Carnaval, o Festival Jazz & Blues terá neste ano sua 26ª edição, que ocorre de 28 de fevereiro a 4 de março em Guaramiranga. Mais informações em breve no site www.jazzeblues.com.br.

Poesia

Escritora cearense finalista do Prêmio Jabuti 2018, Íria Cavalcante lança nesta quinta-feira, 18h, na Biblioteca Pública do Ceará, o livro "Estrangeira na Casa que Habito", com poemas sobre o universo feminino, desafios e pressões.

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas em reunião com o secretariado

Governo Elmano em nova fase

Elmano de Freitas (PT) comandou ontem primeira reunião do secretariado estadual após minirreforma administrativa feita para "sacudir" a gestão e acelerar obras de olho para 2026. Na ocasião, anunciou abertura do Hospital da Uece em fevereiro.

Entregas

"A nossa avaliação é positiva, com perspectiva de acelerar as entregas. Nós começamos agora uma fase de entregas e conclusão daquilo que nos comprometemos", resumiu o governador do Estado.

Aliados

Boa parte das obras vistas com bons olhos pelo Estado, como a duplicação de BRs e a Transnordestina, dependem do governo Lula (PT). Neste sentido, Elmano falou que irá buscar o ministro Renan Filho (Transportes).

Horizontais

Paula Tesser, cantora cearense radicada em São Paulo, apresenta nesta quinta, às 20h, no Cantinho do Frango, show em homenagem a Rita Lee e Gal Costa. Apresentação única. /// Quadra chuvosa chegando, será que a cidade sentirá impactos de áreas verdes recentemente extintas pelo Legislativo?