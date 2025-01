Evandro promete debater "alternativa" para multas por viseira levantada

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-01-2024: Primeira reunião do Secretariado do Prefeito Evandro Leitão e da Vice Gabriella Aguiar no Paço municipal. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O prefeito Evandro Leitão (PT) se reuniu no último fim de semana com representantes de mototaxistas e entregadores por aplicativos. Além da inauguração de pontos de apoio para as categorias, o petista prometeu ainda se reunir com o comando da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) para avaliar uma "alternativa" a multas por viseira levantada.

A extinção deste tipo de multa foi promessa de campanha de André Fernandes (PL) na eleição de 2024. Apesar de afirmar que a proposta era uma "mentira", pois o caso trataria de legislação de competência federal, Evandro prometeu debater o tema com o órgão.

"Quem falou para vocês que iria acabar com multa estava mentindo. Não é verdade, porque isso é legislação federal (...) o que podemos fazer é ter um diálogo com a AMC e procurar alguma alternativa para que vocês não sejam tão penalizados", disse o prefeito.