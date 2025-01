Machidovel Trigueiro: O Data Center e a Fortaleza Inteligente

Foto: Arquivo Pessoal Professor Machidovel Trigueiro é vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Artigo do professor Machidovel Trigueiro, vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), pós-doutor na Universidade de São Paulo (USP) e professor pesquisador em Stanford/FIU. Em novo texto técnico, o professor fala sobre horizontes e desafios para transformar Fortaleza em uma “smart city” de referência:

Fortaleza enfrenta desafios complexos que exigem uma gestão pública ousada e inovadora. Uma das chaves para transformar a cidade em uma “smart city” de referência no Brasil está em um robusto “data center municipal”. A outra, está em conectar a cidade toda com internet via satélite. Essas infraestruturas tecnológicas juntas, não apenas armazenarão e protegerão grandes volumes de dados, mas também os transformarão em informações estratégicas para decisões mais ágeis e precisas. Ao integrar os equipamentos s um moderno programa de inteligência artificial (IA), o data center irá identificar padrões, traçar perfis detalhados e enviar mensagens mais eficazes à população, enquanto otimiza a alocação de recursos públicos.

Imagine uma cidade onde os dados são analisados em tempo real para antecipar problemas e oferecer soluções imediatas. Na saúde, por exemplo, seria possível prever surtos de doenças e distribuir equipamentos médicos e remédios de forma mais eficiente. No campo da educação, os dados trabalhados com IA revelariam quais escolas precisam de atenção prioritária, garantindo investimentos certeiros. Na segurança, a gestão inteligente orientaria patrulhas para as áreas com maior vulnerabilidade, reduzindo a criminalidade de forma direcionada.

A gestão orientada por dados também ampliará a transparência, compartilhando informações relevantes com a população e promovendo uma administração participativa. O uso de dados coletados pela internet gratuita e interligada ao data center se estenderá ao planejamento urbano e à mobilidade, otimizando a infraestrutura e o transporte por meio de informações precisas e atualizadas. Com um sistema de alerta precoce.

Para alcançar essa transformação, será essencial respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo segurança e privacidade. Com um investimento visionário em IA e um “Data Center” moderno, Fortaleza estará pronta para se destacar como um exemplo de cidade inteligente, capaz de enfrentar os desafios urbanos com soluções inovadoras e liderar a revolução digital no Brasil.

É importante que o novo gestor público municipal pense na ponta: onde os dados serão gerados. O sensoriamento de qualidade é fundamental para a geração de dados igualmente qualificados, que serão muito úteis quando monitorados por IA generativa. Da mesma forma, os atuadores deverão funcionar em resposta ao processamento desses dados. Por fim, é necessário verificar a latência da região onde se pretende oferecer internet gratuita, como política de inclusão digital. Só assim alcançaremos o objetivo de construir uma cidade inteligente.

