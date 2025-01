Reforma administrativa da gestão Evandro deve ficar para fevereiro

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 07-01-25: Prefeitura de Fortaleza realiza reunião para o evitar alagamentos na quadra chuvosa 2025. Na foto, prefeito Evandro Leitão. (Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO)

Mensagem do prefeito Evandro Leitão (PT) com a reforma administrativa da gestão não será incluída na sessão extraordinária convocada nesta semana pela Câmara Municipal para votar a extinção da Taxa do Lixo. Com isso, a adaptação de secretarias e órgãos municipais para a administração do petista deve ficar para fevereiro, no início regular da nova legislatura.

A informação é do líder do governo na Câmara Municipal, Bruno Mesquita (PSD). Atualmente, Evandro estuda criar duas secretarias prometidas durante a campanha – a de Mulheres e a de Relações Comunitárias –, além de ampliar a Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal, que já possui status de secretaria.

Outras duas pastas também estariam tendo a extinção avaliada pela gestão. Uma delas, a Secretaria da Gestão Regional (Seger), já teve a descontinuação confirmada. Já a outra ainda estaria sendo avaliada por técnicos e setor de Finanças da gestão.

“Vai ter uma série de mudanças, algumas competências de vamos transferir de uma pasta para outra, algumas atribuições da Secretaria dos Esportes devem ir para a Juventude, e vice-versa. Tudo isso está sendo avaliado até fevereiro”, afirma Mesquita.