Baquit "acumula" Secretaria da Gestão Regional até extinção da pasta

Foto: Samuel Setubal Osmar Baquit, deputado e secretário da Regional 4, na primeira reunião do Secretariado do prefeito Evandro Leitão e da vice Gabriella Aguiar no Paço municipal.

Já indicado para a Regional 4 da gestão Evandro Leitão (PT), o deputado estadual Osmar Baquit (PDT) também irá acumular interinamente o comando da Secretaria da Gestão Regional (Seger), pasta que faz a coordenação das divisões administrativas de Fortaleza.

A indicação de Baquit para a função foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 8. A Seger, no entanto, está na lista de secretarias que devem ser extintas pela reforma administrativa que Evandro enviará ao Legislativo em fevereiro.

A extinção da pasta envolve plano de Evandro de conferir maior autonomia de atuação para os secretários regionais de Fortaleza. Segundo ele, atual modelo acabou esvaziando os Regionais e “centralizando” poder de atuação na Seger.