Evandro indica primo de Domingos, ex-dirigente do Ceará e ex-vereador para 2º escalão

Foto: Maximo Moura/Assembléia Legislativa Odilon Aguiar (PSD) é ex-deputado federal e primo de Domingos Filho

O prefeito Evandro Leitão (PT) realizou nesta quarta-feira, 8, uma nova leva de indicações para cargos do 2º escalão da Prefeitura de Fortaleza. Entre os indicados, está o ex-deputado Odilon Aguiar (PSD), primo do também ex-parlamentar e recém-nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Domingos Filho (PSD).

Odilon será presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), órgão criado na gestão Roberto Cláudio (PDT) para pensar soluções urbanas e projetos inovadores para o município. O ex-deputado irá suceder o administrador Luiz Sabóia, que teve papel importante em ações de peso das gestões do PDT.

Integra a lista de indicações também o advogado Guilherme Magalhães Furtado, diretor jurídico do Ceará Sporting Club durante a gestão de Evandro Leitão como presidente do clube, como superintendente da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Esta é a segunda indicação do prefeito oriunda do time, com o também ex-dirigente Luiz Sérgio Costa tendo assumido a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Por fim, Evandro também indicou o ex-vereador Alípio Rodrigues (PRD) para cargo de coordenador executivo da área jurídica da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). Alípio chegou a ser candidato a vereador na eleição deste ano, mas obteve apenas 2.579 votos e não foi eleito.