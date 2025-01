Presidente do TJCE assumirá Governo do Ceará; Elmano viaja à Holanda

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-11-2024: Abertura do 4º Juizado Especial Cível de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), que passará a funcionar nas dependências da CDL de Fortaleza com a presença do Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes e o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Abelardo Benevides, irá assumir interinamente o governo do Ceará entre os dias 11 e 19 de janeiro. A posse ocorre em decorrência de viagem do governador Elmano de Freitas (PT) à Holanda.

Na próxima segunda-feira, 13, o petista se reúne com o CEO do Porto de Roterdã, Boudewijn Siemons. Atualmente, o porto holandês é parceiro do Estado na administração do Complexo Industrial e Portuário do Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante.

A agenda de Elmano inclui também uma série de reuniões com empresários e investidores em Amsterdã, capital holandesa. Como a vice-governadora Jade Romero (MDB) se encontra em período de férias, o presidente do TJCE assumirá o cargo.