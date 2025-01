Ex-candidato do Psol, Técio Nunes ganha cargo na gestão Evandro

Foto: FCO FONTENELE Técio Nunes (Psol) foi nomeado por Evandro Leitão (PT) como titular da Coordenadoria Especial de Políticas Sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza

Candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza na eleição do ano passado, o produtor cultural Técio Nunes (Psol) foi nomeado por Evandro Leitão (PT) como titular da Coordenadoria Especial de Políticas Sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza. Com isso, ele é o segundo concorrente na eleição passada a ganhar espaço na atual gestão, após George Lima (Solidariedade) ser indicado para assumir a Regional 2. Atualmente, Técio é tanto integrante do Diretório Nacional do Psol quanto presidente do Psol Fortaleza, além de presidente da Federação Psol/Rede no Ceará. Assim como aconteceu com Adelita Monteiro (Psol), atual secretária da Juventude do Estado, o agora coordenador especial deverá ser cobrado a se afastar das funções partidárias após assumir a vaga.

Indicação CPF

Nomeação de Técio foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, 10. Lideranças do Psol local, no entanto, destacam que a indicação não significa "alinhamento" com a gestão e que bancadas da sigla são independentes.

Aliados

Apesar de terem tido desempenhos pouco expressivos no 1º turno - Técio teve 8,9 mil votos (0,64%) e George teve 6,8 mil (0,49%) - os candidatos do Psol e do Solidariedade declararam apoio a Evandro no 2º turno.

Nome político

Além do ex-candidato do Psol, Diário Oficial de sexta teve outra indicação política, com o ex-vereador Pedro França (Cidadania) sendo indicado como secretário-executivo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

"Perseguição"

Não reeleito em 2024, França é neto da secretária estadual Socorro França (Direitos Humanos) e foi titular da Regional 3 de José Sarto (PDT). O ex-vereador, no entanto, foi exonerado após declarar voto em Evandro no 2º turno.

Fiscalização

O prefeito Evandro, aliás, continuou no fim de semana com agenda de visitas de fiscalização a equipamentos de saúde de Fortaleza. Neste sábado, a inspeção ocorreu em UPAs e nos Hospitais da Mulher e da Criança.

Complicado

O petista criticou uma série de situações "flagradas" no Hospital da Mulher, como um refeitório improvisado em um auditório e uma piscina de fisioterapia sem funcionamento. "Claramente subutilizado e sucateado", resume.

Foto: Samuel Setubal Evandro Leitão receberá a pauta de reivindicações, para a campanha salarial 2025, do Sindicato de Servidores Públicos de Fortaleza (Sindifort)

Sindifort se reúne com prefeito

O Sindicato de Servidores Públicos de Fortaleza (Sindifort) apresenta hoje à gestão Evandro sua pauta de reivindicações para a campanha salarial 2025. Encontro deveria ter ocorrido semana passada, mas foi adiado a pedido da Prefeitura.

Negociação

Entre as pautas, estão o início da negociação para garantir reajuste salarial das categorias, além de reestruturação de Planos de Cargos, Carreiras e Salários, além da revisão da contribuição previdenciária de aposentados.

Pauta antiga

Vale lembrar que clima entre categorias já não é o dos melhores, com servidores apontando o descumprimento ou não andamento de uma série de promessas da gestão José Sarto ao longo dos últimos anos

Horizontais_

O governador Elmano de Freitas (PT) se reúne hoje na Holanda com Boudewijn Siemons, CEO do Porto de Roterdã, empresa parceira do Porto do Pecém cearense, e diversos empresários do País europeu. /// Durante a viagem, assumiu o governo interinamente o presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides.