Evandro apresenta hoje pacote de reestruturação da gestão municipal

Foto: Samuel Setubal Prefeito Evandro Leitão

.

O prefeito Evandro Leitão (PT) irá anunciar nesta quarta-feira, 15, o Pacote de Medidas de Contenção Orçamentária da Prefeitura de Fortaleza. O anúncio será feito pelo petista a profissionais da imprensa, em evento marcado para às 9h no auditório do Paço Municipal.

As medidas, que incluem redução no número de terceirizados e inclusive cortes no próprio salário de Evandro, da vice Gabriella Aguiar (PSD) e de secretários, surgem diante de análise negativa da gestão do PT diante da atual situação financeira da Prefeitura de Fortaleza.

No início do mês, Evandro anunciou ter "herdado" dívida de até R$ 2 bilhões da gestão José Sarto (PDT), que envolveria inclusive uma série de "calotes" no pagamento de empresas que prestaram serviços para o município.

Conta dura

A previsão de possíveis dificuldades financeiras provocou inclusive o adiamento da conclusão do relatório final de transição entre as gestões, que será apresentado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

Transição

Inicialmente marcado para a semana passada, relatório da mudança entre os governos José Sarto e Evandro Leitão poderá ficar apenas para 31 de janeiro – data limite estabelecida pela legislação sobre o tema.

Prazo

Adiamento chegou a ser atribuído a um "boicote" por parte de Sarto. "Devido à omissão de informações e documentos, a equipe de transição entendeu pela necessidade de que os atuais gestores colhessem mais informações", diz.

Raios

Período de chuvas parece ter começado de vez. A Enel avisa ter registrado, só nestes primeiros dias do ano, cerca de 12 mil raios no Ceará. Época de evitar deixar os aparelhos conectados a tomadas, especialmente durante tempestades.

MPCE

O procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Filho, comanda nesta quinta-feira, às 9h, a posse de Joseana França Pinto como procuradora de Justiça do MPCE. Evento no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, no Cambeba.

Cerimônia

Joseana França é filha de Socorro França, ex-procuradora-geral de Justiça e atual secretária dos Direitos Humanos do Estado, e mãe de Pedro França, ex-vereador e secretário-executivo da SDE de Fortaleza.

Foto: João Filho Tavares/O POVO Salmito Filho

Salmito em agenda na SDE

Até recentemente titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, o deputado Salmito Filho (PDT) deve seguir com atuação de olho em ampliar possibilidades de diálogo entre o poder público do setor produtivo.

Em pauta

Nesta quarta-feira, Salmito participa de reunião, marcada para 9h50min, na sede da SDA da Prefeitura de Fortaleza entre a pasta e empresários. Esta será uma das primeiras agendas do novo gestor da pasta, Antônio José Mota.

Procuradoria

A deputada estadual Juliana Lucena (PT) irá suceder Lia Gomes (PDT) na Procuradoria Especial da Mulher da Alece. Lia se licenciou do Legislativo para assumir a Secretaria da Proteção Social do governo Elmano de Freitas.

Horizontais

A Associação Brasileira de Recursos Humanos no Ceará (ABRH-CE) empossa hoje nova diretoria para o biênio 2025-2027, com Kássia Sales à frente do órgão. /// O RioMar Fortaleza recebe até 23 de fevereiro a exposição infantil "Oceano Vivo: uma viagem subaquática", combinando arte, tecnologia e biodiversidade marinha.