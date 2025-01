Evandro nomeia ex-secretária de RC e ex-Ibama de Bolsonaro no Ceará

Foto: Divulgação / Beatriz Boblitz / Prefeitura de Fortaleza PREFEITO Evandro Leitão (PT) anuncia pacote de contenção orçamentária para 2025

Nova leva do segundo escalão da Prefeitura de Fortaleza nomeada por Evandro Leitão (PT) inclui dois ex-gestores de governos adversários do petista. Entre eles, está a indicação de Júlio Rocha Aquino, ex-superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) do Ceará no governo Jair Bolsonaro (PL).

Indicado pelo ex-deputado Heitor Freire (União), que hoje exerce cargo de direção na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Júlio Aquino foi exonerado pelo então ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) após racha entre Freire e Bolsonaro. Integrante da PMCE, ele será secretário-executivo do Esporte e Lazer.

Outra indicação oficializada por Evandro foi de Mara Jessyka Bulcão Pires como secretária-executiva da Conservação e Serviços Públicos. Mara Jessyka foi titular da Regional 3 no governo Roberto Cláudio e atuou também como assessora especial na Secretaria da Gestão Regional (Seger) no governo José Sarto (PDT).



Ela não foi a única ex-integrante da gestão RC a ser inidcada para a gestão, com indicação também de Socorro Martins para a Secretaria Municipal de Saúde. A secretária já tinha ocupado a mesma função durante a gestão do ex-prefeito pedetista.