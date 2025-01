Prefeitura de Fortaleza lança ação de conscientização "Verão Sem Lixo"

Foto: Divulgação/Seuma Secretário João Vicente Leitão (Seuma) participou de ação da campanha na Sabiaguaba

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), lançou neste mês a campanha de conscientização “Verão Sem Lixo”, que busca educar a população sobre o descarte adequado de resíduos e de preservação do Meio Ambiente.

Estão previstas diversas ações ao longo de janeiro, com equipes do Plano de Educação Ambiental e Sanitária (PEAS) realizando abordagens educativas e atividades lúdicas para sensibilizar a população sobre a importância de manter praias e espaços públicos limpos.

Nesta semana, ação na Sabiaguaba contou com participação do secretário João Vicente Leitão (Seuma), em evento com direito a atividades educativas, brincadeiras para crianças e uma exposição sobre sustentabilidade e descarte adequado de resíduos.

"A preservação e a conscientização ambiental são ações essenciais para garantir a sustentabilidade e a saúde ecológica das nossas áreas naturais. Eventos como este são fundamentais para envolver a comunidade e promover práticas de descarte correto do lixo, destacando a importância da conservação ambiental para o bem-estar das futuras gerações", afirma João Vicente.