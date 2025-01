Roseno e Adriana reforçam pressão sobre Técio Nunes na gestão Evandro

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Técio Nunes do PSOL na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) e a vereadora Adriana Gerônimo (Psol) republicaram nesta quinta-feira, 16, nota da Insurgência, uma das correntes que compõem o Psol, que questiona indicação de Técio Nunes (Psol), candidato do partido na eleição de 2024, para a gestão Evandro Leitão (PT).

Na nota, o grupo destaca que a indicação não foi discutida pelo Psol e cobra que Nunes se afaste de cargos de direção que ocupa hoje no partido, como a presidência da sigla em Fortaleza e a presidência da federação Psol/Rede no Ceará. Técio assumiu nesta semana cargo de coordenador especial de Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza.

“O Psol não estará na Prefeitura de Fortaleza e seguirá com sua independência”, diz o título do documento, que reforça que a indicação de Técio não tem participação ou aval de parlamentares do partido nem garante “alinhamento” das bancadas da sigla no Legislativo com a base do governo de Evandro Leitão.

A nota também destaca existência de resolução nacional do partido impedindo o acúmulo de cargos de direção partidária com o exercício de cargos em gestões de outros partidos. A atual secretária de Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol), passou por polêmica semelhante e se afastou do comando da sigla no Ceará para assumir a pasta.