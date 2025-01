Após Técio, presidente do Psol Ceará também ganha cargo na gestão Evandro

Foto: FÁBIO LIMA Alexandre Uchoa continua no comando do Psol-CE

Menos de uma semana após Técio Nunes (Psol) ser indicado para a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da gestão Evandro Leitão (PT), foi indicado para integrar o Gabinete do Prefeito o presidente estadual do Psol no Ceará, Alexandre Uchoa.

Como Técio é também o presidente do partido em Fortaleza, a indicação de ambos fará com que tanto o comando municipal quanto o estadual da sigla integrem o governo petista. As indicações são questionadas por integrantes do Psol, que destacam que nenhum dos casos foi discutido internamente e que eles ferem a “independência” pregada pela legenda.

Na semana passada, a corrente Insurgência lançou nota repudiando indicação de Técio, alegando que a participação de dirigentes do Psol em governos de outros partidos contraria resolução nacional da sigla. No último fim de semana, no entanto, o Psol Ceará aprovou nova resolução “liberando” este tipo de indicação nos casos do Crato e de Fortaleza.

Nova medida é questionada por diversas correntes do partido, que irão recorrer do caso ao Psol Nacional. “O sentido da resolução nacional se mantém. Não é razoável esse padrão que se estabeleceu aqui: se lança candidato a majoritário, depois, sem ninguém sequer discutir, ganha cargo no primeiro escalão. A resolução nacional é exatamente para proteger o partido”, destaca o deputado estadual Renato Roseno (Psol).

Mesma tese é levantada pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol), que destaca “independência” da bancada da sigla com a gestão Evandro. “Entraremos com recurso (na Nacional), porque está nítido o conflito de interesses”, destaca a vereadora. Subscrevem a tese as correntes do Psol Subverta, Insurgência, Terra Comum, Resistências, Centelhas, Rebelião Ecossocialista e Movimento Esquerda Socialista (MES).