Wagner irá a Brasília trabalhar por candidatura de Caiado à Presidência

Recentemente empossado como secretário de Administração e Finanças em Pacajus, o deputado Capitão Wagner (União) anunciou nesta terça-feira, 21, que deixará a pasta ainda neste mês após receber convite do União Brasil em Brasília.

Wagner deverá assumir nova função no comando nacional do partido e ajudar na estruturação do União para as eleições de 2026. Ele deve atuar ainda pela candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), à Presidência.

O ex-deputado afirma que ainda irá se reunir com a cúpula do partido para fechar maiores detalhes sobre a nova “missão”, mas já afirma que ela deverá envolver participação na formulação do plano da candidatura de Caiado para a área da segurança pública.