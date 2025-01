Deputados estaduais cidistas oficializam filiação ao PSB em 7 de fevereiro

Foto: FERNANDA BARROS CID GOMES na reunião de pedetistas que irão se desfiliar

Bloco de deputados estaduais aliados de Cid Gomes (PSB) no PDT irá se filiar oficialmente ao PSB no próximo dia 7 de fevereiro, em ato marcado para às 9h no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará.

"Na ocasião, vão ingressar no partido deputados estaduais que estavam filiados ao PDT, mas que conseguiram na Justiça a liberação para deixarem a sigla sem o risco de perda dos mandatos", destaca nota do partido.

Ao todo, 14 deputados estaduais do PDT – entre efetivos e suplentes – deverão acompanhar Cid na migração para o PSB. O senador já se encontra no partido desde fevereiro de 2024. No Ceará, a sigla é comandada por Eudoro Santana (PSB), pai do ministro Camilo Santana (PT).

A migração ocorre após diversos embates entre pedetistas no processo eleitoral de 2024. Mesmo filiados ao partido, os deputados cidistas apoiaram Evandro Leitão (PT) contra José Sarto (PDT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Pediram desfiliação do PDT os titulares Bruno Pedrosa, Guilherme Landim, Jeová Mota, Lia Freitas, Oriel Nunes, Osmar Baquit, Marcos Sobreira, Romeu Aldigueri, Salmito Filho e Sérgio Aguiar, além dos suplentes Antonio Granja, Guilherme Bismarck, Helaine Coelho e Tin Gomes.