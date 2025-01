Estado pode "garantir" programa de Evandro para a Juventude ainda neste ano

Foto: Mauri Melo Acrisio Sena do Centec

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) apresentaram propostas ao prefeito Evandro Leitão (PT) para assegurar ainda para este ano a execução do programa Horizontes Digitais, promessa de campanha do petista para a área da Juventude.

Ligadas ao Governo do Ceará, as entidades possuem diálogo com a Google de olho em abrir vagas para a juventude da periferia de Fortaleza, nas 12 regionais, nos cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação. As informações são do diretor do Centec, Acrísio Sena (PT), que irá se reunir com o secretário Júlio Brizzi (Juventude) sobre o tema.

Nos últimos dias, Brizzi tem destacado que projetos do governo para a área se encontram hoje “sem prazo” por conta das más condições das finanças municipais herdadas da gestão José Sarto (PDT). “(Estamos) vendendo o almoço para pagar a janta”, diz o secretário. “Restrição financeira grande. O Sarto deixou a cidade lisa”, continua.

Neste sentido, ficariam “em espera” ações como a construção de quatro novos Centros Urbanos de Cultura e Arte (Cucas) e novos programas, como o Ocupa Jovem e o Horizontes Digitais. Temos que lutar para reorganizar a máquina, reduzir despesa, ir atrás de receita nova”, afirma Brizzi. Nova parceria com o Estado, no entanto, pode agilizar parte dos projetos.