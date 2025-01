Ex-líder de RC e ex-secretário de Sarto, Esio ganha cargo na gestão Evandro

Foto: ALEX GOMES/O POVO Esio Feitosa, ex-vereador de Fortaleza(Foto: Alex Gomes/O Povo)

Aliado de Evandro Leitão (PT) no segundo turno da eleição do ano passado, o ex-vereador Esio Feitosa (Agir) foi indicado nesta quarta-feira, 21, para o cargo de assessor especial do Gabinete do Prefeito. Além da indicação em si, ele também terá direito a uma gratificação em R$ 4,1 mil por "trabalho relevante, técnico ou científico".

Ex-vereador de Fortaleza entre 2017 e 2020, Esio ocupou a liderança do governo Roberto Cláudio (PDT) durante o segundo mandato do pedetista. Curiosamente, outro “ex-líder” de RC, o ex-vereador Evaldo Lima (PCdoB), também foi indicado para a gestão, como presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

Além de líder do governo, Esio Feitosa também exerceu cargos de secretário tanto na gestão Roberto Cláudio quanto na de José Sarto (PDT). No primeiro governo pedetista, Feitosa foi secretário executivo da antiga Regional VI. Não reeleito em 2020, ele acabou indo para a Regional 9 do governo Sarto, ocupando a posição até abril do ano passado.



Em 2024, Esio disputou novo mandato pelo Agir, mas acabou não sendo reeleito. Ele apoiou José Sarto no primeiro turno da disputa, mas declarou apoio a Evandro Leitão no segundo turno contra André Fernandes (PL).