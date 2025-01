Após brigas entre torcidas, Prefeitura irá instalar reconhecimento facial no PV

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-01-2025: Posse da diretora da Guarda Municipal, Cristiane Fernandes, com a presença do prefeito Evandro Leitão. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou nesta segunda-feira, 27, que determinou à Secretaria de Esporte e Lazer a instalação de um sistema de reconhecimento facial no Estádio Presidente Vargas. Medida ocorre dias após o registro de grandes brigas entre torcidas organizadas do Fortaleza e do Ceará.

Em publicação divulgada nas redes, Evandro anuncia que implementação do sistema ainda passará por um estudo a ser elaborado pela Prefeitura de Fortaleza.

“Quem vai ao Presidente Vargas merece respeito e proteção para viver toda a emoção que o futebol oferece”, divulgou Evandro nas redes. Determinação ocorreu após reunião entre Evandro, o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, e presidentes do Fortaleza, Marcelo Paz, do Ceará, João Paulo Silva, e do Ferroviário, Aderson Maia Jr.