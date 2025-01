Com início das chuvas, Evandro reúne comitê da Quadra Chuvosa em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anulou a nomeação de 508 guardas municipais feita pelo ex-prefeito José Sarto (PDT)

O prefeito Evandro Leitão (PT) comanda hoje, a partir das 9h30min, nova reunião do Comitê Integrado para a Quadra Chuvosa 2025, grupo criado no início do ano para acelerar ações da Prefeitura voltadas para reduzir impactos das chuvas na Capital. Na reunião, o prefeito deverá detalhar tanto os resultados das primeiras semanas de trabalho do comitê quanto apresentar uma nova operação de preparação e conscientização que será conduzida junto a comunidades de Fortaleza. No início do ano, a Prefeitura emitiu nota à coluna avaliando que teria trabalho "dobrado" na quadra chuvosa deste ano, uma vez que uma série de ações preventivas necessárias para o período não teria sido realizada, segundo a gestão, no último ano do governo José Sarto (PDT).

Alagamentos

No início do ano, o Comitê da Quadra Chuvosa determinou inclusive a realização de um levantamento de todas as áreas de risco da Capital. Números já devem começar a ser apresentados na reunião de hoje.

Entra e sai

Ex-secretário de Luizianne Lins (PT), Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT), o executivo Estevão Sampaio Romcy foi exonerado de uma das secretarias executivas da Proteção Animal do governo Elmano de Freitas (PT).

Sinais...

Romcy estava na função desde a fundação da secretaria, por indicação do deputado federal Célio Studart (PSD), primeiro a comandar a pasta. Vem aí nova passagem de Romcy pela máquina pública municipal?

PSD em alta

Para o lugar dele, foi nomeado para a pasta Marcos Antônio Souza de Andrade Júnior, que até a semana passada integrava a equipe do gabinete do deputado Domingos Neto (PSD) na Câmara dos Deputados.

Nova sede

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) inaugura hoje, às 17h, reforma de sua antiga sede no bairro Cambeba. O retorno ocorre 40 meses após incêndio atingir antiga sede da Corte no Centro Administrativo.

Nova gestão

A "reinauguração" da sede do TJCE deve ser também uma das últimas agendas da gestão Abelardo Benevides à frente da Corte. No dia 31 de janeiro, o desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto assumirá a presidência do TJCE.

Reforma marca volta da CMFor

Vereadores de Fortaleza já se preparam para início da nova legislatura, que começa em fevereiro sob a presidência de Léo Couto (PSB). Primeiras semanas já devem contar com uma série de matérias de interesse do governo Evandro Leitão na Casa.

Secretarias

Entre projetos que serão analisados pelo Legislativo logo no início do ano, estão tanto a reforma administrativa da gestão Evandro, que deve criar novas secretarias da Mulher e das Relações Comunitárias.

Veto

Outros textos "na fila" incluem veto de Evandro a projeto de Lei Complementar aprovado no final da gestão José Sarto (PDT) que extinguia área verde de 11,4 hectares localizada no bairro Manuel Dias Branco.

Horizontais_

Últimos dias para conferir o espetáculo "Menino Mandela", musical que conta história do ex-presidente da África do Sul e que está em cartaz na CAIXA Cultural. /// Últimas sessões ocorrem entre a próxima sexta-feira, 31 de janeiro, e o próximo domingo, 2 de fevereiro, com apresentações começando entre 18h e 19h.