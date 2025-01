Gabriel Biologia fica com presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal

Foto: AURÉLIO ALVES O vereador Gabriel Aguiar (Psol) falou sobre a importância de ampliar o debate sobre a segurança pública no Estado

Conhecido por atuação na pauta do Meio Ambiente em Fortaleza, o vereador Gabriel Biologia (Psol) será confirmado como novo presidente da comissão sobre o tema na Câmara Municipal de Fortaleza. Informação foi confirmada nesta segunda-feira, 27, pelo novo presidente do Legislativo municipal, Léo Couto (PSB).

Segundo vereador mais votado na eleição de 2024 com 30,6 mil votos, Gabriel ficou conhecido por denunciar ameaças contra áreas de proteção ambiental na Capital. No ano passado, ele ganhou repercussão nacional ao protestar contra planos de realização do Fortal 2024 em uma área de Mata Atlântica próxima ao Aeroporto de Fortaleza.



A indicação do vereador para a comissão do Meio Ambiente foi uma das prioridades do Psol na negociação de formação de chapa para a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026. Segundo a coluna apurou, o partido chegou a recusar posição em uma das secretarias da Casa para “garantir” espaço maior nas comissões do Legislativo. (com informações da repórter Thays Maria Salles)