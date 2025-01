Elmano volta a receber prefeitos e deputados

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou ontem que irá iniciar nas próximas semanas novo ciclo de reuniões com prefeitos de olho em definir parcerias entre o Governo do Estado e os municípios. "O que nós queremos é aprofundar, aproximar o nosso governo da municipalidade", disse o petista ao colega Marcelo Bloc, do O POVO.

Segundo deputados estaduais ouvidos pela coluna, a ideia é que os prefeitos sejam recebidos "em conjunto" com parlamentares ligados às gestões. Reuniões semelhantes já foram realizadas no 2º semestre de 2023 - primeiro ano da gestão Elmano. Novos encontros, no entanto, devem "atualizar" relação do Estado com municípios tanto por conta do resultado eleitoral de 2024 quanto por recentes mudanças na equipe de Elmano.

Ministro em Fortaleza

A Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) coordena nesta sexta-feira, 31, palestra do jurista cearense Teodoro Silva Santos, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Fortaleza.

Segurança

Com o tema "Integração Nacional da Segurança Pública e a Relação com os Direitos Humanos", a fala será ministrada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará, no bairro Guararapes.

Cobrança

O ex-deputado Capitão Wagner (União) visitou ontem, ao lado do vereador Soldado Noélio (União) e do deputado Sargento Reginauro (União), local no Centro de Fortaleza onde ocorreu assassinato de um policial penal do Estado.

Resposta

Wagner acusou o governador Elmano de Freitas (PT) de estar "sumido" sobre o caso e rebateu críticas que recebeu do secretário Chagas Vieira (Casa Civil). Ontem, dois suspeitos do caso foram levados a uma delegacia.

Alô, prefeito!

Leitores relatam que a "novela" do terreno baldio que fica atrás dos Correios da Oliveira Paiva, alvo de antigas cobranças da coluna, parece ter sido renovada para a temporada 2025. Oportunidade para a nova gestão mostrar serviço.

"Aniversário"

Segundo moradores do entorno, região continua sendo usada como "depósito de lixo" e está em total estado de abandono, com o mato já chegando a tomar a pista de vias vizinhas em alguns pontos. Situação já dura dois anos.

Foto: FÁBIO LIMA Rholden Queiroz, presidente do TCE

TCE de olho no Carnaval

Importante inovação do Tribunal de Contas do Estado foi lançada ontem pela gestão Rholden Queiroz. Batizada de Carnaval Transparente, plataforma no site do TCE permite o acompanhamento de gastos de prefeituras com o período momino de 2025.

Maia 40

Gigante do setor atacadista de materiais de construção no Ceará, a Comercial Maia comemora neste sábado, 1º, seus 40 anos com grande festa no Buffet La Maison para clientes e fornecedores.

Falando nisso

A CDL Fortaleza realiza na próxima segunda-feira, 3, nova edição do evento Cenários do Varejo, que desta vez acontece no Teatro do RioMar Fortaleza, das 8h às 21h. Neste ano, evento debaterá impacto das IAs no varejo.

Horizontais

Ainda na pauta do varejo: a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Fortaleza empossou ontem a primeira diretoria da história da entidade formada inteiramente por mulheres. /// Assumiram o comando do órgão as empresárias Máyra Thé e Raquel Agnes, como presidente e vice-presidente, respectivamente.