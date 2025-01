Evandro e Idilvan abrem novo ano letivo em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal IDILVAN Alencar, secretário municipal da Educação

O prefeito Evandro Leitão (PT) participa hoje às 7h de evento na Escola Municipal Dom José Tupinambá da Frota, no Bela Vista, que marca a abertura do ano letivo de 2025 em Fortaleza. Coordenador da volta às aulas, o secretário Idilvan Alencar (Educação) conversou com a coluna e falou sobre planos para os próximos meses, destacando acordo fechado entre Prefeitura e professores municipais que concedeu reajuste de 6,27% para a categoria.

"Um sinal de responsabilidade e valorização da educação", destaca Idilvan. Para o ano letivo, ele promete manter "receita" de levar a gestão para "dentro das escolas". "Melhorar as condições de trabalho e valorizar professores e profissionais para, assim, impulsionar os índices de qualidade do ensino", resume.

Agenda

Neste sentido, o secretário destaca que visitas a unidades de ensino e aos distritos educacionais já têm sido parte de sua "agenda diária". "São essenciais para ouvir os profissionais e entender de perto os desafios".

Sem greve

O acordo com professores foi aprovado ontem em Assembleia do Sindiute, sindicato da categoria. Professores, no entanto, mantêm manifestação convocada para 4 de fevereiro na Câmara Municipal por outras pautas do magistério.

Negociações

Já Idilvan, deputado federal do PDT licenciado para assumir a Educação de Fortaleza, destaca diálogo com a categoria, que receberá o reajuste "apesar da situação financeira delicada do município".

Manifestação

O Sindifort e outras entidades que representam servidores municipais de Fortaleza convocaram manifestação na Câmara Municipal na próxima segunda-feira, 3, dia da sessão de início dos trabalhos do Legislativo.

Sindicatos

Na ocasião, entidades irão cobrar reajuste de 12,84% para categorias municipais, além de uma série de outras pautas entregues à gestão em 13 de janeiro. Prefeito Evandro Leitão (PT) deve participar da sessão na Câmara.

Passe livre

O POVO mostrou ontem que, embora mantido por Naumi Amorim (PSD) em Caucaia, o "Bora de Graça" terá redução de 23% na frota. Curioso: Em entrevista ao Jogo Político em setembro, Naumi prometia "ampliar" o benefício.

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas

Café com o governador

Elmano de Freitas (PT) realiza hoje pela manhã o primeiro de uma série de encontros periódicos que pretende fazer com profissionais da imprensa do Ceará. Encontro ocorre no Palácio da Abolição, em clima de prestação de contas do governo.

"Gravando"

O Estúdio Estação Fronteira, ponto de ensaios e gravações, recebe hoje, às 19h, programação diferente com show de Edinho Vilas Boas e Luciano Franco, com direito a "tour" pelos bastidores da produção musical. Ingressos no Sympla.

Big band

O projeto Jazz em Cena abre amanhã, às 20h, sua 10ª temporada com show do saxofonista Bob Mesquita e super grupo no BNB Clube da Santos Dumont. Repertório autoral e releituras jazzísticas de canções populares.

Horizontais

Diretor do Clube de Engenharia do Ceará (CEC), Tiago Romcy foi empossado ontem, em evento no Congresso Nacional, como diretor da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos (Febrae). /// O engenheiro também vai atuar na coordenação de Entidades Precursoras da Engenharia.