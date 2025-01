Grupo Termaco realiza Convenção de Vendas e Encontro de Lideranças em Fortaleza

Foto: Divulgação Termaco e o omnichannel

O Grupo Termaco realizará, entre os dias 05 e 08 de fevereiro, sua Convenção de Vendas e Encontro de Lideranças em Fortaleza, sede da empresa. O evento tem como foco o fechamento de um trabalho de Reestruturação dos Processos Comerciais e implantação de um CRM (Customer Relationship Management) sistema dedicado à Gestão de Relacionamento com o Cliente realizados durante o ano de 2024, além de treinamento de colaboradores, a apresentação de resultados e o planejamento de novos objetivos, com a intenção de consolidar a posição da empresa como líder no setor de logística. Além disso, será um momento importante para reforçar a estratégia e alinhar a equipe para os próximos desafios no mercado.

Em 2024, o Grupo Termaco alcançou um crescimento de 26,5%, destacando-se como um dos principais players no segmento. A movimentação total de mercadorias durante o ano passado foi de aproximadamente 220 mil toneladas, refletindo o sucesso da empresa em expandir suas operações e otimizar seus processos logísticos. Com a convenção de vendas, a expectativa é fortalecer ainda mais sua presença no mercado e preparar a equipe para novas conquistas.

Sobre a Termaco Logística

Fundada no Ceará e com 38 anos de história, a Termaco Logística atende os segmentos de autopeças, material elétrico e de segurança patrimonial, alimentos, ferramentas, energia solar, eletrônicos, utilidades e confecções. Atualmente a empresa tem mais de 6,5 mil clientes ativos e está presente em todos os estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), e em São Paulo.

Considerada uma das maiores operadoras de logística integrada do Nordeste, a Termaco Logística possui quase 800 colaboradores e movimenta cerca de 1.200 toneladas/dia em carga fracionada, nos modais rodoviário. Certificada com o selo de qualidade ISO 9001 e considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no CE, selo conferido pelo GPTW (Great Place to Work), a empresa garante aos clientes padronização nos processos logísticos desenvolvidos.