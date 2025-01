Maria Bethânia parabeniza estudante da rede pública cearense aprovado na USP

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-11-2024: Entrega do título de Doutora Honoris Causa à Maria Bethânia na UFC, com a presença do Reitor Custódio Almeida, do Ministro da Educação Camilo Santana e Governador Elmano de Freitas na Concha Acústica da UFC. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A cantora Maria Bethânia parabenizou pessoalmente nesta quinta-feira, 30, Júlio César Mesquita, aluno da rede pública cearense, por sua aprovação no acesso ao curso de Letras da Universidade de São Paulo (USP). Júlio conheceu a artista em novembro do ano passado, quanto presenteou Bethânia com cordel sobre ela em evento da UFC.

Na ocasião, Bethânia participava de cerimônia da instituição que concedeu o título de doutora Honoris Causa à artista. “Bravo, Júlio! Boa sorte! Estude muito, se fortaleça com o ensino sempre. Boa sorte e um beijo”, escreveu a cantora baiana.