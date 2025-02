Após derrota em Caucaia, Waldemir Catanho toma posse no Detran-CE

Foto: Isabelle Maciel/O POVO Waldemir Catanho (PT), em comitê, após derrota na disputa por Caucaia

Meses após ser anunciado pelo governador Elmano de Freitas (PT), o ex-secretário da Articulação Política Waldemir Catanho (PT) assumiu nesta segunda-feira, 3, a superintendência do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Aliado de Luizianne Lins (PT), o petista foi candidato à Prefeitura de Caucaia na eleição do ano passado, chegando a disputar 2º turno com o prefeito Naumi Amorim (PSD). Catanho visitou a sede do Detran-CE nesta segunda-feira, onde acompanhou a rotina de trabalho de servidores e o atendimento ao público feito no órgão.

Durante a visita, Catanho também se reuniu com diretores e gerentes do órgão, onde debateu ações e programas tocados pelo Detran. “Melhorar qualidade do serviço, o atendimento à população, zelo com o dinheiro público, para assim dar o nosso melhor, sempre almejando melhorar o nosso desempenho para atender o conjunto da população”, diz.