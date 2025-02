Bella Carmelo "repete" projeto do marido contra "linguagem neutra" quatro anos depois

Foto: Reprodução/Instagram/Carmelo Neto BELLA Carmelo foi a 3ª vereadora mais votada na Capital e é esposa do deputado Carmelo Neto

A vereadora Bella Carmelo (PL) não exagerou ou utilizou figura de linguagem ao afirmar que irá “dar continuidade” ao trabalho do marido, o deputado estadual Carmelo Neto (PL), no mandato na Câmara Municipal de Fortaleza.

Com início da nova legislatura nesta segunda-feira, 3, já tramitam na Casa diversos projetos da vereadora que seguem o exato mesmo teor de propostas feitas por Carmelo quatro anos atrás, quando ele assumiu mandato como vereador da Capital.

Uma das matérias “repetidas” e que incluem a mesma ementa, por exemplo, é uma que “proíbe a utilização de linguagem neutra nos canais de comunicação oficiais dos órgãos públicos do município de Fortaleza”. Apresentada por Carmelo em janeiro de 2021, a matéria ganhou nova “versão” de Bella proposta nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025.

A inspiração aparece em diversos outros projetos apresentados pela vereadora nas primeiras semanas de mandato no Legislativo, como em propostas que criam prazos para a reparação de danos estruturais em escolas da rede municipal ou que promovem aprimoramentos no aplicativo “Mais Saúde” da Prefeitura de Fortaleza.

Terceira vereadora mais votada

Bella teve mais de 28 mil votos na eleição de 2024, sendo a terceira candidata mais votada atrás de Priscila Costa (PL) e Gabriel Biologia (Psol). "Fui a vereadora mais votada entre os que não tinham mandato e isso é uma expressão daquilo que o Carmelo representa para o povo de Fortaleza. As pessoas olham para ele e sabem que podem confiar, que tem alguém para trabalhar por elas. Esses votos (recebidos) são a expressão disso e é o que a gente vai fazer, uma continuidade do Carmelo", afirma.

Desde o início do ano, a vereadora vem seguindo linha parecida com a do marido nas redes sociais, divulgando vídeos de inspeções em órgãos públicos e vídeos com críticas aos governos Evandro Leitão (PT), Elmano de Freitas (PT) e Lula (PT).