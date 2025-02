Evandro diz ter recebido gestão com "90% das obras paradas" e ataca ação da Heráclito Graça

Foto: Mateus Dantas/ CMFor Prefeito Evandro Leitão (PT) na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza

O prefeito Evandro Leitão (PT) participou nesta segunda-feira, 3, da abertura da nova legislatura da Câmara Municipal de Fortaleza. Em discurso antes do início da sessão, o petista fez balanço do primeiro mês de gestão e voltou a criticar o antecessor José Sarto (PDT), que teria deixado grande passivo de obras paralisadas para a sua gestão.

“Maioria das obras da Prefeitura eu já recebi paradas, 90% das obras estavam paradas, estamos retomando paulatinamente”, disse Evandro Leitão, aproveitando a deixa para reforçar críticas de seu secretário de Infraestrutura, André Daher, contra obra de requalificação da Avenida Heráclito Graça, na Aldeota.

“Uma das poucas (obras) que não estava parada era a da Heráclito Graça, que, por sinal, não vai resolver o problema daquela área, segundo o que alguns estudiosos já me disseram”, disse. Iniciada em 2023 e com investimento inicial previsto de R$ 24 milhões, a obra tem como objetivo evitar frequentes alagamentos na região.

Novo titular da Infraestrutura, no entanto, tem dito que a intervenção não deve acabar com alagamentos em casos de chuvas mais intensas. "A obra atenderá pequenas e medias precipitações, mas tem um gargalo que é o riacho Pajeú, por onde o reservatório acumula e o riacho escoa até o mar, próximo do Marina Park. Essa desobstrução do canal é indispensável para que funcione", avalia.