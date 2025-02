Presidente da Enel Ceará se reúne com prefeitos por demandas dos municípios

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-07-2024: José Nunes de Almeida, presidente da Enel Ceará. Enel lança novos investimentos no Ceará. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O presidente da Enel Ceará, José Nunes Almeida, iniciou agenda de reuniões com prefeitos eleitos ou reeleitos para a gestão 2025-2028 em todo o Ceará. Até agora, cerca de 50 gestores e suas equipes já estiveram na sede da companhia, em Fortaleza.

Durante as visitas, os prefeitos conhecem a área de operação da Enel e são informados sobre as especificidades do setor elétrico em seus municípios. Segundo a empresa, a ideia dos encontros é “aproximar os municípios da distribuidora, para entender as necessidades e solucionar com mais rapidez as demandas de cada região”.

“Essa proximidade e troca constantes são fundamentais para o desenvolvimento local e regional, e contribui principalmente para o crescimento de todo o Ceará”, afirma José Nunes Almeida.